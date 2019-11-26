В Харьковской области расследуют срыв отопительного сезона в двух городах

В Харьковской области правоохранители открыли уголовные дела по факту срыва старта отопительного сезона в населенных пунктах Купянск и Чкаловское. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Сообщается, что из-за событий в Купянске силовики открыли уголовное дело по ст.191 ("присвоение или растрата имущества"), а случившееся в Чкаловском квалифицировали по ст. 364 ("злоупотребление властью или служебным положением") УК Украины. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее в этих населенных пунктах были проблемы с подачей тепла. В частности, 4 ноября в Купянске из-за отсутствия отопления продлили осенние каникулы в десяти школах. Чиновники пришли к выводу, что ситуация угрожает здоровью учеников и возобновили занятия лишь в одной школе. Решить проблему удалось спустя почти две недели.

В Чкаловском люди оставались без отопления почти месяц. Как заявил глава местной ОТО Виктор Соколов, такая ситуация сложилась из-за того, что вовремя не были запущены мини-котельные. Отопление в населенный пункт подали лишь 16 ноября.

Напомним, ранее сообщалось, что в Кропивницком без тепла остались 230 домов из-за того, что прорвало два трубопровода. Без тепла остались объекты социальной инфраструктуры и жилой фонд.

Также РБК-Украина писало, что Минрегион назвал сроки полного запуска отопления в 4 областях и в Киеве.