У Харківській області розслідують зрив опалювального сезону в двох містах

У Харківській області правоохоронці порушили кримінальні справи за фактом зриву старту опалювального сезону в населених пунктах Куп'янськ та Чкаловське. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

Повідомляється, що через події в Куп'янську силовики відкрили кримінальну справу за ст.191 ("привласнення або розтрата майна"), а те, що трапилося у Чкаловському кваліфікували за ст. 364 ("зловживання владою або службовим становищем") КК України. Зараз правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Раніше в цих населених пунктах були проблеми з подачею тепла. Зокрема, 4 листопада в Куп'янську через відсутність опалення подовжили осінні канікули в десяти школах. Чиновники дійшли висновку, що ситуація загрожує здоров'ю учнів і відновили заняття лише в одній школі. Вирішити проблему вдалося через майже два тижні.

У Чкаловському люди залишалися без опалення майже місяць. Як заявив глава місцевої ОТГ Віктор Соколов, така ситуація склалася через те, що вчасно не були запущені міні-котельні. Опалення в населений пункт подали лише 16 листопада.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Кропивницького без тепла залишилися 230 будинків через те, що прорвало два трубопроводу. Без тепла залишилися об'єкти соціальної інфраструктури та житлового фонду.

Також РБК-Україна писало, що Мінрегіон назвав терміни повного запуску опалення в 4 областях і в Києві.