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В Харьковской области из-за пожаров объявили чрезвычайную ситуацию

Автор: РБК-Украина

Харьковская региональная комиссия по вопросам техногенной и экологической безопасности приняла решение об объявлении чрезвычайной ситуации регионального уровня. Такое решение было принято в связи с масштабным пожаром, который начался на территории Двуречанского лесничества в Харьковской области.

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Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер в Facebook.

"Принято решение об объявлении чрезвычайной ситуации регионального уровня, что будет способствовать получению выплат от государства для компенсации людям, которые вследствие пожара потеряли жилье", - написал он.

Напомним, 2 сентября на территории Двуречанского лесничества загорелся хвойный лес. На момент прибытия спасателей было установлено, что пожар охватил около 80 га, позднее площадь пожара увеличилась до 500 га.

Ранее сообщалось, что предварительной причиной пожара в Харьковской области является человеческий фактор.

По словам президента Владимира Зеленского, Кабмин готовит помощь пострадавшим в результате пожаров в Харьковской и Луганской областях.

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