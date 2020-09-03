У Харківській області через пожежі оголосили надзвичайну ситуацію

Харківська регіональна комісія з питань техногенної та екологічної безпеки прийняла рішення про оголошення надзвичайної ситуації регіонального рівня. Таке рішення було прийнято у зв'язку з масштабною пожежею, який розпочався на території Дворічанського лісництва в Харківській області.

Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олексій Кучер у Facebook.

"Прийнято рішення про оголошення надзвичайної ситуації регіонального рівня, що сприятиме отриманню виплат від держави для компенсації людям, які внаслідок пожежі втратили житло", - написав він.

Нагадаємо, 2 вересня на території Дворічанського лісництва загорівся хвойний ліс. На момент прибуття рятувальників було встановлено, що пожежа охопила близько 80 га, пізніше площа пожежі збільшилась до 500 га.

Раніше повідомлялося, що попередньою причиною пожежі в Харківській області є людський фактор.

За словами президента Володимира Зеленського, Кабмін готує допомога постраждалим внаслідок пожеж у Харківській і Луганській областях.