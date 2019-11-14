В Харьковской области поезд насмерть сбил мужчину

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Мужчина не реагировал на сигналы машиниста

В Лозовском районе Харьковской области товарный поезд насмерть сбил мужчину. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Харьковской полиции.

По предварительной информации силовиков, 61-летний мужчина сидел на рельсах и не реагировал на сигналы машиниста.

"Информация о событии зарегистрирована в Лозовском отделе полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований", - говорится в сообщении полиции.

Напомним, 23 октября в Карловском районе Полтавской области поезд насмерть сбил человека, который лежал не железнодорожном пути.

Ранее во Львовской области поезд сбил подростка. 17-летний житель Львова получил несовместимые с жизнью травмы. Полиция открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 276, а именно нарушение правил безопасности или эксплуатации железнодорожного транспорта.

Также РБК-Украина писало, что в Запорожской области в селе Павловское на рельсах обнаружили тела трех человек. Правоохранители установили, что люди погибли в результате наезда поезда. По факту инцидента было открыто уголовное производство.