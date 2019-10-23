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В Полтавской области поезд насмерть сбил человека

Новости » Происшествия    23.10.2019 - 12:43
В Полтавской области поезд насмерть сбил человека
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Мужчина лежал на железнодорожном пути

В ночь на 23 октября, в Карловском районе Полтавской области поезд насмерть сбил человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

Сообщается, что мужчина лежал на железнодорожном пути.

"В районе 66 км железнодорожной колеи села Ланна грузовой поезд совершил наезд на 39-летнего жителя одного из сел района, который лежал на железнодорожном пути. Последний погиб на месте", - говорится в сообщении.

Правоохранители проводят следственные действия для установления причин и обстоятельств происшествия. Сведения внесены в ЕРДР по статье 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) и 276 ч. 3 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного, если они повлекли гибель людей).

Напомним, 19 октября во Львовской области поезд совершил наезд на подростка. 17-летний житель Львова получил несовместимые с жизнью травмы. Полиция открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 276, а именно нарушение правил безопасности или эксплуатации железнодорожного транспорта.

Ранее РБК-Украина сообщало, что на переезде платформы вблизи села Кучакив под Киевом грузовой поезд сбил незивестного мужчину. Его личность установить не удалось, поскольку он не имел при себе документов и мобильного телефона. Тело было направлено на экспертизу.

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