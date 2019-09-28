Полиция открыла дело из-за гибели людей на путях в Запорожской области

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Сейчас устанавливаются обстоятельства инцидента

Полиция открыла уголовное производство по факту гибели людей на железнодорожном пути в селе Павловское (Запорожская область). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции области.

Как сообщается, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, в результате которого погибли двое мужчин и женщина, все местные жители. Предварительно установлено, что люди погибли в результате наезда поезда.

По факту инцидента правоохранители открыли уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса, а именно - нарушение правил безопасности при эксплуатации железнодорожного транспорта.

Напомним, ранее сообщалось, что в Запорожской области на железнодорожном пути обнаружили тела трех человек. Тела обнаружили в пятницу, 27 сентября, вблизи села Павловское Вольнянского района.

Также РБК-Украина, 20 сентября в Бориспольском районе Киевской области поезд сбил неизвестного мужчину. Происшествие произошло на переезде платформы вблизи села Кучаков. Мужчина 40-45 лет попал под грузовой поезд. Личность погибшего установить не удалось, поскольку при себе мужчина не имел никаких документов.