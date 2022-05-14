В Харьковской области подполковник полиции сотрудничала с оккупантами

В Харьковской области заместителю начальника Купянского районного отдела полиции объявлено о подозрении по факту государственной измены. Женщина-полицейская добровольно сотрудничала с оккупантами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры.
"По требованию представителей ВС РФ она организовала и обеспечила беспрепятственное перемещение военной техники и личного состава ВС РФ по Купянску в сопровождении служебных автомобилей отделения полиции", - говорится в сообщении.
Кроме того, подполковник полиции лично сопровождала главную колонну военной техники оккупантов, которая следовала по городу Купянск.
Досудебное расследование проводят следователи второго следственного отдела территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Полтаве.
Напомним, новому "мэру" Каховки Павлу Филипчуку объявили подозрение в госизмене и коллаборационизме.
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