У Харківській області підполковник поліції співпрацювала з окупантами

У Харківській області заступнику начальника Куп'янського районного відділу поліції оголошено про підозру за фактом державної зради. Жінка-поліцейська добровільно співпрацювала з окупантами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Харківської обласної прокуратури.

"На вимогу представників ЗС РФ вона організувала і забезпечила безперешкодне переміщення військової техніки та особового складу ЗС РФ по Куп'янську в супроводі службових автомобілів відділення поліції", - йдеться в повідомленні.

Крім того, підполковник поліції особисто супроводжувала головну колону військової техніки окупантів, яка слідувала містом Куп'янськ.

Досудове розслідування проводять слідчі другого слідчого відділу територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Полтаві.