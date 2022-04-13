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Госизмена и коллаборационизм: новому "мэру" Каховки объявили подозрение

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Каховка, Среда 13 апреля 2022 12:53
Госизмена и коллаборационизм: новому "мэру" Каховки объявили подозрение Фото: коллаборант Павел Филипчук (eprostir.org)
Автор: Сергей Новиков

Украинская прокуратура объявила подозрению бывшему депутату от "Оппозиционного блока" в Херсонском областном совете. Ему инкриминируют государственную измену и коллаборационную деятельность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Офиса генпрокурора.

Отметим, судя по опубликованному Офисом генпрокурора фото, речь идет о новом так называемом "мэре" Каховки Павле Филипчуке.

По данным следствия, он присоединился к организации и проведению массовых мероприятий в оккупированном Херсоне в поддержку России и ее войск, призывая людей к принятию "русского мира".

Кроме того, он договорился с оккупантами о силовом обеспечении для руководства одним из городов Херсонской области.

"С помощью оружия оккупанты принуждали органы местного самоуправления и коммунальные предприятия к признанию его новым руководителем города. После этого он добровольно вступил в должность руководителя в созданной оккупационной администрации", - говорится в сообщении.

Подозреваемому грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее сообщалось, что прокуратура открыла дело из-за создания оккупационной власти в Каховке.

Также сообщалось, что Филипчук анонсировал понижение заработных плат в городе.

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