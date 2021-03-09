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В Харьковской области перевернулось авто: двое погибших

Автор: Андрей Василюк

В Харьковской области на автодороге Киев-Харьков-Довжанский вблизи села Каменка микроавтобус Renault Trafic перевернулся и слетел в кювет, в результате чего погибли два человека.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Харьковской области.

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии поступило в полицию 9 марта в 05:33.

Предварительно установлено, что водитель микроавтобуса "Renault Trafic" не справился с управлением во время обгона и допустил опрокидывание транспортного средства в кювет. В результате происшествия 17-летний пассажир погиб на месте. Еще 7 пассажиров в возрасте от 19 до 22 лет и водитель 1979 года рождения были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. Вскоре одна из пострадавших, 23-летняя женщина, скончалась в реанимационном отделении больницы города Изюма.

Информацию об аварии следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до десяти лет тюремного заключения с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП.

Напомним, 6 марта на Гостомельском шоссе под Киевом произошло смертельное столкновение Renault и Chevrolet. Правоохранители сообщили о подозрении женщине-водителю Renault Laguna.

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