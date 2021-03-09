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В Харківській області перекинулася автівка: двоє загиблих

Автор: Андрій Василюк

У Харківській області на автошляху Київ-Харків-Довжанський поблизу села Кам’янка мікроавтобус Renault Trafic перекинувся та злетів в кювет, внаслідок чого загинули дві людини.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції Харківської області.

Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду надійшло до поліції 9 березня о 05:33.

Попередньо встановлено, що водій мікроавтобуса "Renault Trafic" не впорався з керуванням під час обгону та допустив перекидання транспортного засобу в кювет. Внаслідок події 17-річний пасажир загинув на місці. Ще 7 пасажирів віком від 19 до 22 років та водій 1979 року народження були доставлені до лікарні з травмами різного ступеня тяжкості. Невдовзі одна з потерпілих, 23-річна жінка, померла в реанімаційному відділенні лікарні міста Ізюма.

Інформацію про аварію слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до десяти років тюремного ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

На даний час поліцейські встановлюють усі обставини ДТП.

Нагадаємо, 6 березня на Гостомельському шосе під Києвом сталося смертельне зіткнення Renault та Chevrolet. Правоохоронці повідомили про підозру жінці-водію Renault Laguna.

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