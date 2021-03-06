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Под Киевом столкнулись два автомобиля, есть погибшие и травмированные

Новина українською → Киев, Суббота 06 марта 2021 14:17
Под Киевом столкнулись два автомобиля, есть погибшие и травмированные Фото: ДТП в Оболонском районе (.facebook.com/UA.KyivPolice)
Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 6 марта, под Киевом произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием двух автомобилей. В результате аварии погибли два человека

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Как сообщается, автомобили Renault и Chevrolet столкнулись на Гостомельском шоссе в Оболонском районе.

"Для выяснения обстоятельств происшествия оперативный дежурный немедленно направил на место следственно-оперативную группу и врачей. Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства и причины столкновения автомобилей Renault и Chevrolet. В автопроисшествии погибли два человека", - говорится в сообщении.

Другие участники дорожно-транспортного происшествия, уточняет полиция, получили телесные повреждения различной степени тяжести. Их доставили в больницу.

Фото: ДТП в Оболонском районе (.facebook.com/UA.KyivPolice)

Напомним, в Днепропетровской области утром 6 марта столкнулись два грузовика. В результате дорожно-транспортного происшествия один человек погиб, еще двое пострадали.

Кроме того, сегодня произошла ДТП с украинским автобусом в Польше. В результате аварии 6 украинцев погибли, еще 35 пострадали.

Также РБК-Украина писало, что на трассе Киев-Одесса в ДТП с участием патрульного автомобиля один человек погиб, еще трое - пострадали.

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