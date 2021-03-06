Под Киевом столкнулись два автомобиля, есть погибшие и травмированные
Сегодня, 6 марта, под Киевом произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием двух автомобилей. В результате аварии погибли два человека
Как сообщается, автомобили Renault и Chevrolet столкнулись на Гостомельском шоссе в Оболонском районе.
"Для выяснения обстоятельств происшествия оперативный дежурный немедленно направил на место следственно-оперативную группу и врачей. Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства и причины столкновения автомобилей Renault и Chevrolet. В автопроисшествии погибли два человека", - говорится в сообщении.
Другие участники дорожно-транспортного происшествия, уточняет полиция, получили телесные повреждения различной степени тяжести. Их доставили в больницу.
Фото: ДТП в Оболонском районе (.facebook.com/UA.KyivPolice)
Напомним, в Днепропетровской области утром 6 марта столкнулись два грузовика. В результате дорожно-транспортного происшествия один человек погиб, еще двое пострадали.
Кроме того, сегодня произошла ДТП с украинским автобусом в Польше. В результате аварии 6 украинцев погибли, еще 35 пострадали.
Также РБК-Украина писало, что на трассе Киев-Одесса в ДТП с участием патрульного автомобиля один человек погиб, еще трое - пострадали.