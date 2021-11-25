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В Харьковской области пассажирский автобус съехал в кювет. Пострадали четверо человек

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Харьковская область, Четверг 25 ноября 2021 12:12
В Харьковской области пассажирский автобус съехал в кювет. Пострадали четверо человек Фото: в Харьковской области произошло ДТП с автобусом (hk.npu.gov.ua)
Автор: Анастасия Рокитна

В Харьковской области пассажирский автобус съехал в кювет. В результате аварии пострадали четыре человека.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции.

ДТП произошло на автодороге "Киев-Харьков-Довжанский" в нескольких километрах от города Валки. Пассажирский автобус съехал в кювет.

Погибших нет. Травмировались водитель и трое пассажиров. Все пострадавшие доставлены в больницу.

Установлено, что транспортное средство сообщения "Москва-Кременчуг" ехал в направлении Киева. В автобусе находилось 13 пассажиров. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

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