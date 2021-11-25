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У Харківській області пасажирський автобус з’їхав у кювет. Постраждали четверо людей

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Харківська область, Четвер 25 листопада 2021 12:12
У Харківській області пасажирський автобус з’їхав у кювет. Постраждали четверо людей Фото: у Харківській області сталось ДТП з автобусом (hk.npu.gov.ua)
Автор: Анастасія Рокитна

У Харківській області пасажирський автобус з’їхав у кювет. В результаті аварії постраждали четверо людей.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції.

ДТП сталось на автошляху "Київ-Харків-Довжанський" за декілька кілометрів від міста Валки. Пасажирський автобус з’їхав у кювет.

Загиблих немає. Травмувалися водій та троє пасажирів. Всі постраждалі доставлені до лікарні.

Встановлено, що транспортний засіб сполучення "Москва-Кременчук" їхав в напрямку Києва. В автобусі знаходилось 13 пасажирів. Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група.

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