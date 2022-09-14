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В Харьковской области в оккупации остаётся 6% территории

Фото: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Под оккупацией остается около 6% территории Харьковской области, в то время как до осеннего контрнаступления украинских военных было оккупировано 32% региона.

Об этом заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу президента Украины.

Глава Харьковской областной военной администрации также отметил, что в регионе полностью деоккупировано 16 громад, частично деоккупировано еще семь громад.

По словам Олега Синегубова, в регионе проводятся работы по восстановлению поврежденных объектов инфраструктуры, в том числе в освобожденных населенных пунктах. На деоккупированных территориях восстанавливают линии электроснабжения, мобильную связь и работу медицинских учреждений.

Ранее стало известно, что Кабмин выделил 400 миллионов гривен для Харьковской области. Они будут потрачены на восстановление инфраструктуры и усиление защиты деоккупированных территорий региона.

Напомним, во вторник, 13 сентября, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявляла, что украинские защитники освободили в Харьковской области от российских войск 3 800 квадратных километров и 300 населенных пунктов.

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