У Харківській області в окупації залишається 6% території

Під окупацією залишається близько 6% території Харківської області, в той час як до осіннього контрнаступу українських військових було окуповано 32% регіону.

Про це заявив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу президента України.

За словами Олега Синєгубова, в регіоні проводяться роботи з відновлення пошкоджених об'єктів інфраструктури, в тому числі у звільнених населених пунктах. На деокупованих територіях відновлюють лінії електропостачання, мобільний зв'язок та роботу медичних закладів.

Голова Харківської ОВА також зазначив, що в регіоні повністю деокуповано 16 громад, частково деокуповано ще сім громад.

Раніше стало відомо, що Кабмін виділив 400 мільйонів гривень для Харківської області. Вони будуть витрачені на відновлення інфраструктури та посилення захисту деокупованих територій регіону.

Нагадаємо, у вівторок, 13 вересня, заступник Міністра оборони України Ганна Маляр заявляла, що українські захисники звільнили в Харківській області від російських військ 3 800 квадратних кілометрів і 300 населених пунктів.

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