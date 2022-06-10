В Харьковской области оккупанты назначили гауляйтером белоруса

Российские захватчики назначили гауляйтером оккупированной Боровой (Харьковская область) белоруса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Боровский поселковый совет.
"Общиной руководят гражданский глава белорусского происхождения Андрей Семашко и военный комендант из Новосибирска Сергей Раздорожный. Прислуживают им местные коллаборанты", - отмечается в сообщении.
По данным поселкового совета, Андрей Викторович Семашко ранее был заместителем главы, управляющим делами Барановичского исполкома Брестской области Беларуси. Ранее он возглавлял отдел ЖКХ в исполкоме Барановичей.
1 июня оккупанты представили его как председателя Боровской общины от оккупационной власти.