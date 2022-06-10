UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Харьковской области оккупанты назначили гауляйтером белоруса

Фото: белорусские военные (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Российские захватчики назначили гауляйтером оккупированной Боровой (Харьковская область) белоруса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Боровский поселковый совет.

"Общиной руководят гражданский глава белорусского происхождения Андрей Семашко и военный комендант из Новосибирска Сергей Раздорожный. Прислуживают им местные коллаборанты", - отмечается в сообщении.

По данным поселкового совета, Андрей Викторович Семашко ранее был заместителем главы, управляющим делами Барановичского исполкома Брестской области Беларуси. Ранее он возглавлял отдел ЖКХ в исполкоме Барановичей.

1 июня оккупанты представили его как председателя Боровской общины от оккупационной власти.

Как сообщалось ранее, российские войска отказываются от участия в боевых действиях в Харьковской области из-за больших потерь.

Вооруженные силы постепенно продвигаются вперед в Харьковской области и освобождают украинскую землю.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХарьковВойна России против Украины