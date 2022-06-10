В Харківській області окупанти призначили гауляйтером білоруса

Російські загарбники призначили гауляйтером окупованої Борової (Харківська область) білоруса.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Борівську селищну раду.
"Громадою керують цивільний очільник білоруського походження Андрій Семашко та військовий комендант з Новосибірська Сергій Роздорожний. Прислужують їм місцеві колаборанти", - зазначається в повідомлені.
За даними селищної ради, Андрій Вікторович Семашко раніше був заступником голови, керуючим справами Барановицького виконкому Брестської області Білорусі. Раніше він очолював відділ ЖКГ у виконкомі Барановичів.
1 червня окупанти представили його як голову Борівської громади від окупаційної влади.
Як повідомлялося раніше, російські війська відмовляються від участі в боєвих діях в Харківській області через великі втрати.
Збройні сили поступово просуваються вперед у Харківській області та звільняють українську землю.