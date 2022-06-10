В Харківській області окупанти призначили гауляйтером білоруса

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Борівську селищну раду .

"Громадою керують цивільний очільник білоруського походження Андрій Семашко та військовий комендант з Новосибірська Сергій Роздорожний. Прислужують їм місцеві колаборанти", - зазначається в повідомлені.

За даними селищної ради, Андрій Вікторович Семашко раніше був заступником голови, керуючим справами Барановицького виконкому Брестської області Білорусі. Раніше він очолював відділ ЖКГ у виконкомі Барановичів.

1 червня окупанти представили його як голову Борівської громади від окупаційної влади.