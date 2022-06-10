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ВСУ постепенно продвигаются вперед в Харьковской области, - Зеленский

Новина українською →
Киев, Пятница 10 июня 2022 01:30
ВСУ постепенно продвигаются вперед в Харьковской области, - Зеленский Президент Украины Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

В Запорожской области украинским военным удается срывать планы оккупантов. Также ВСУ постепенно продвигаются вперед в Харьковской области, освобождая украинскую землю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Украины Владимира Зеленского.

Глава государства также отметил, что подразделения украинских вооруженных сил держат оборону на Николаевском направлении. Но по его мнению, ключевыми мишенями для оккупантов остаются города Донбасса.

Ранее сообщалось, что согласно западным оценкам, Россия в ходе войны против Украины потеряла от 15 000 до 20 000 военнослужащих погибшими. На сегодня трудно назвать более точную цифру, однако обе стороны сталкиваются со значительными жертвами.

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Владимир Зеленский Харьков Запорожье Вторжение России в Украину
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