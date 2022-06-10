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В Харьковской области из-за больших потерь войска РФ отказываются наступать, - сводка Генштаба

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Киев, Пятница 10 июня 2022 07:35
В Харьковской области из-за больших потерь войска РФ отказываются наступать, - сводка Генштаба Украинские военные нанесли крупные потери российским войскам в Харьковской области (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Из-за потерь, полученных во время боев с украинскими защитниками в Харьковской области, мотострелковое подразделение из состава 1-го армейского корпуса в полном составе отказалось от участия в боевых действиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

На Слобожанском направлении российские военные силами до 30 батальонных тактических групп ведут боевые действия. Оккупанты пытаются сковывать действия войск Сил обороны и не допустить их дальнейшего продвижения и выхода на линию Государственной границы.

На Славянском направлении противник активных действий не проводил, сосредотачивает свои войска, пытается создать условия для возобновления наступления. На Донецком направлении войска РФ наносят ракетные и авиационные удары, в том числе и по населенным пунктам.

Также российская армия безуспешно пытается установить полный контроль над Северодонецком, боевые действия продолжаются. На Бахмутском направлении оккупанты активно применяют оперативно-тактическую и армейскую авиацию. Подразделения противника также пытались вести штурмовые действия в направлении Нирково и Николаевки, но попытка атаки была успешно отбита.

Войска РФ предприняли попытку провести разведку боем в направлении Нагорного и Берестово, но после с потерями отошли. Противник ведет наступление в направлении Воздвиженка – Роты, имеет частичный успех, закрепляется на занятых рубежах.

На Южнобужском направлении подразделения врага ведут оборону. В частности, отмечается установление минных заграждений в районе населенного Высокополья.

На Волынском и Полесском направлениях подтверждено привлечение к охране границы в Гомельской области подразделений специальной бригады внутренних войск министерства внутренних дел Беларуси.

Ранее сообщалось, что согласно западным оценкам, Россия в ходе войны против Украины потеряла от 15 000 до 20 000 военнослужащих погибшими. На сегодня трудно назвать более точную цифру, однако обе стороны сталкиваются со значительными жертвами.

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