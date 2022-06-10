ru ua
Пт, 10 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Харьковской области оккупанты назначили гауляйтером белоруса

Новина українською →
Боровая, Пятница 10 июня 2022 20:36
В Харьковской области оккупанты назначили гауляйтером белоруса Фото: белорусские военные (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Российские захватчики назначили гауляйтером оккупированной Боровой (Харьковская область) белоруса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Боровский поселковый совет.

"Общиной руководят гражданский глава белорусского происхождения Андрей Семашко и военный комендант из Новосибирска Сергей Раздорожный. Прислуживают им местные коллаборанты", - отмечается в сообщении.

По данным поселкового совета, Андрей Викторович Семашко ранее был заместителем главы, управляющим делами Барановичского исполкома Брестской области Беларуси. Ранее он возглавлял отдел ЖКХ в исполкоме Барановичей.

1 июня оккупанты представили его как председателя Боровской общины от оккупационной власти.

Как сообщалось ранее, российские войска отказываются от участия в боевых действиях в Харьковской области из-за больших потерь.

Вооруженные силы постепенно продвигаются вперед в Харьковской области и освобождают украинскую землю.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков Война России против Украины
NEWS
Украина почти израсходовала все артиллерийские боеприпасы, - представитель разведки
Украина почти израсходовала все артиллерийские боеприпасы, - представитель разведки
DAILY
Александр Сенкевич: В Николаеве никогда не любили Россию. Любили Советский союз
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Александр Сенкевич: В Николаеве никогда не любили Россию. Любили Советский союз