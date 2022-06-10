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В Харківській області окупанти призначили гауляйтером білоруса

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Борова, П'ятниця 10 червня 2022 20:36
В Харківській області окупанти призначили гауляйтером білоруса Фото: білоруські військові (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Російські загарбники призначили гауляйтером окупованої Борової (Харківська область) білоруса.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Борівську селищну раду.

"Громадою керують цивільний очільник білоруського походження Андрій Семашко та військовий комендант з Новосибірська Сергій Роздорожний. Прислужують їм місцеві колаборанти", - зазначається в повідомлені.

За даними селищної ради, Андрій Вікторович Семашко раніше був заступником голови, керуючим справами Барановицького виконкому Брестської області Білорусі. Раніше він очолював відділ ЖКГ у виконкомі Барановичів.

1 червня окупанти представили його як голову Борівської громади від окупаційної влади.

Як повідомлялося раніше, російські війська відмовляються від участі в боєвих діях в Харківській області через великі втрати.

Збройні сили поступово просуваються вперед у Харківській області та звільняють українську землю.

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