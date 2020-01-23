В Харьковской области при обвале стены погиб человек

В пгт Шевченково (Харьковская область) в одноэтажном здании произошел обвал стены, в результате чего один человек погиб и еще один пострадал. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что обвал произошел во время разборки кирпичной стены.

Напомним, в результате обвала на шахте "Южнодонбасская №1" в поселке Угледар Донецкой области погиб один горняк.

Кроме того, 29 октября в городе Белозерске Донецкой области на территории шахты в здании электроцеха горела крыша. Жертв и пострадавших в результате возгорания не было.

РБК-Украина писало, что прошлым летом в Дрогобыче на улице Грушевского, 101, в четырехэтажном жилом доме произошло разрушение подъезда с первого по четвертый этаж. Дом полностью отключили от газо-, электро - и водоснабжения.

Причиной обвала жилого дома в Дрогобыче Львовской области стало разрушение средней несущей стены подвала, которое возникло из двух возможных причин: проседания или разрушения кирпичной кладки или из-за возможного вмешательства людей.

В результате обвала дома погибли восемь человек. Среди них один ребенок.