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В Харьковской области при обвале стены погиб человек

Новости » Происшествия     23.01.2020 - 08:18
В Харьковской области при обвале стены погиб человек
Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

Обвал произошел во время разборки кирпичной стены

В пгт Шевченково (Харьковская область) в одноэтажном здании произошел обвал стены, в результате чего один человек погиб и еще один пострадал. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что обвал произошел во время разборки кирпичной стены.

Напомним, в результате обвала на шахте "Южнодонбасская №1" в поселке Угледар Донецкой области погиб один горняк.

Кроме того, 29 октября в городе Белозерске Донецкой области на территории шахты в здании электроцеха горела крыша. Жертв и пострадавших в результате возгорания не было.

РБК-Украина писало, что прошлым летом в Дрогобыче на улице Грушевского, 101, в четырехэтажном жилом доме произошло разрушение подъезда с первого по четвертый этаж. Дом полностью отключили от газо-, электро - и водоснабжения.

Причиной обвала жилого дома в Дрогобыче Львовской области стало разрушение средней несущей стены подвала, которое возникло из двух возможных причин: проседания или разрушения кирпичной кладки или из-за возможного вмешательства людей.

В результате обвала дома погибли восемь человек. Среди них один ребенок.

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