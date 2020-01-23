У Харківській області при обвалі стіни загинула людина

Іллюстративне фото (dsns.gov.ua)

Обвал стався під час розбирання цегляної стіни

У смт Шевченкове (Харківська область) в одноповерховій будівлі стався обвал стіни, в результаті чого одна людина загинула і ще одна постраждала. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що обвал стався під час розбирання цегляної стіни.

Нагадаємо, в результаті обвалу на шахті "Південнодонбаська №1" в селищі Вугледар Донецької області загинув один гірник.

Крім того, 29 жовтня в місті Білозерську Донецької області на території шахти в будівлі електроцеху горів дах. Жертв і постраждалих в результаті загоряння не було.

РБК-Україна писало, що минулого літа у Дрогобичі по вулиці Грушевського, 101, у чотириповерховому житловому будинку сталося руйнування під'їзди з першого по четвертий поверх. Будинок повністю відключили від газо-, електро - і водопостачання.

Причиною обвалу житлового будинку в Дрогобичі Львівської області стало руйнування середньої несучої стіни підвалу, яке виникло з двох можливих причин: просідання або руйнування цегляної кладки або через можливе втручання людей.

В результаті обвалу будинку загинули вісім осіб. Серед них одна дитина.