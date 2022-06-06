UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Харьковской области обстреляли поврежденный газопровод: жителей попросили перекрыть краны

Фото: В Харьковской области обстреляли поврежденный газопровод (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Чугуевском районе Харьковской области российские оккупанты обстреляли поврежденный газопровод. Власти попросили жителей района самостоятельно перекрыть краны перед газовыми приборами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Харьковской ОВА в Telegram.

"Просим всех жителей района, у которых вечером 5 июня было прекращено газоснабжение, самостоятельно перекрыть краны перед газовыми приборами", - говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что газовики как можно скорее приступят к возобновлению газоснабжения. Ремонтные работы будут проводиться с учетом течения боевых действий.

Напомним, в Харьковской области войска РФ обстреляли гражданскую инфраструктуру.

Ранее Генеральный штаб ВСУ сообщал, что российские войска применили фосфорные снаряды по территории Харьковской области.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХарьковВойна России против Украины