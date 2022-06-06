В Харьковской области враг обстрелял гражданскую инфраструктуру

В Харьковской области оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру. В частности, враг атаковал три населенных пункта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Отмечается, для сковывания действий сил обороны враг ведет интенсивные артиллерийские и минометные обстрелы позиций ВСУ.

"Враг обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Базиловка, Кутузовка и Петровское", - говорится в сообщении.

На Харьковском направлении оккупанты ведут активную оборону, основные усилия сосредоточиваются на содержании занятых рубежей.

В целях повышения устойчивости обороны враг проводит дополнительные мероприятия по инженерно-фортификационному оборудованию позиций, отмечают в Генштабе.

Напомним, ранее Генеральный штаб ВСУ сообщал, что российские войска применили фосфорные снаряды по территории Харьковской области.

Как заявил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, противник не оставляет попыток вернуться в областной центр, однако на сегодня у него недостаточно сил для наступления и захвата Харькова.

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