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У Харківській області обстріляли пошкоджений газопровід: жителів попросили перекрити крани

Фото: у Харківській області обстріляли пошкоджений газопровід (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У Чугуївському районі Харківської області російські окупанти обстріляли пошкоджений газопровід. Влада попросила жителів району самостійно перекрити крани перед газовими приладами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Харківської ОВА в Telegram.

"Просимо всіх жителів району, у яких ввечері 5 червня було припинено газопостачання, самостійно перекрити крани перед газовими приладами", - йдеться в повідомленні.

У відомстві повідомили, що газовики якомога швидше приступлять до відновлення газопостачання. Ремонтні роботи проводитимуться з урахуванням перебігу бойових дій.

Нагадаємо, у Харківській області війська РФ обстріляли цивільну інфраструктуру.

Раніше Генеральний штаб ЗСУ повідомляв, що російські війська застосували фосфорні снаряди по території Харківської області.

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