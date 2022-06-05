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Оккупанты ударили по Харьковской области фосфорными снарядами

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Харьков, Воскресенье 05 июня 2022 08:31
Оккупанты ударили по Харьковской области фосфорными снарядами Российские оккупанты в Украине (Фото: kanaldom.tv)
Автор: Константин Широкун

Войска РФ районе села Черкасские Тишки Харьковской области применили запрещенные фосфорные боеприпасы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Также на Харьковском направлении подразделения противника сосредоточивают основные усилия на удержании занятых позиций и предотвращении дальнейшего продвижения войск ВСУ к Государственной границе.

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