Оккупанты ударили по Харьковской области фосфорными снарядами
Российские оккупанты в Украине (Фото: kanaldom.tv)
Войска РФ районе села Черкасские Тишки Харьковской области применили запрещенные фосфорные боеприпасы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
Также на Харьковском направлении подразделения противника сосредоточивают основные усилия на удержании занятых позиций и предотвращении дальнейшего продвижения войск ВСУ к Государственной границе.
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