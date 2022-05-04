В Харьковской области при обстреле погиб житель села, ранен ребенок

В Харьковской области в результате обстрела погиб мирный житель. Ранение получила 11-летний ребенок.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне" .

Отмечается, что мужчина погиб под Балаклеей. Ребенок получил ранение в Лозовском районе.

Напомним, российские оккупанты днем 3 мая обстреляли центр Харькова. В результате удара загорелся детский аттракцион в городском парке и еще несколько объектов.

Также сегодня утром оккупанты обстреляли фабрику в Харьковской области, один человек погиб.

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