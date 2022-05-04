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У Харківській області під час обстрілу загинув житель села, поранено дитину

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Харківська область, Середа 04 травня 2022 23:22
У Харківській області під час обстрілу загинув житель села, поранено дитину Фото: російські окупанти обстріляли Харківську область, загинув чоловік, поранено дитину (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Артур Родивилов

У Харківській області унаслідок обстрілу загинув мирний житель. Поранення отримала 11-річна дитина.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Зазначається, що чоловік загинув під Балаклією. Дитина отримала поранення в Лозівському районі.

Нагадаємо, російські окупанти вдень 3 травня обстріляли центр Харкова. Унаслідок удару загорівся дитячий атракціон в міському парку і ще кілька об'єктів.

Також сьогодні вранці окупанти обстріляли фабрику в Харківській області, одна людина загинула.

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