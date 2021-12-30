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В Харьковской области ночью подорвали банкомат в больнице

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Харьковская область, Четверг 30 декабря 2021 11:38
В Харьковской области ночью подорвали банкомат в больнице Фото: люди возле банкоматов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ольга Белей

В ночь на 30 декабря в поселке Печенеги Харьковской области неизвестные подорвали банкомат и забрали деньги. Самодельные взрывные устройства злоумышленники поместили в сейфовый отсек банкомата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

"В результате происшествия никто из граждан не пострадал. Сумма нанесенного ущерба банковскому учреждению устанавливается", - говорится в сообщении ведомства.

Сообщение о взрыве поступило в полицию в 2:46. В ходе осмотра места происшествия специалисты взрывотехнической службы выяснили, что самодельные взрывные устройства злоумышленники поместили в сейфовый отсек банкомата, расположенный в помещении больницы.

В Харьковской области ночью подорвали банкомат в больнице

Фото: в Харьковской области ночью подорвали банкомат в больнице

Следователи Чугуевского районного управления полиции предварительно квалифицировали событие по ч.2 ст.194 (преднамеренное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

В Харьковской области ночью подорвали банкомат в больнице

Фото: в Харьковской области ночью подорвали банкомат в больнице

В данный момент принимаются меры по установлению и задержанию причастных к совершению преступления.

Напомним, во вторник, 30 ноября, в Дарницком районе Киева преступники взорвали банкомат и похитили оттуда кассеты с деньгами.

Ранее в Киеве двое мужчин взорвали банкомат "ПриватБанка", и похитили деньги. Злоумышленников, среди которых был работник этого банка, удалось оперативно разыскать и задержать.

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