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В Киеве грабители взорвали банкомат и украли деньги: полиция начала спецоперацию

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Киев, Вторник 30 ноября 2021 09:21
В Киеве грабители взорвали банкомат и украли деньги: полиция начала спецоперацию Фото: в Киеве взорвали банкомат и украли деньги (kyiv.npu.gov.ua)
Автор: Иванна Шовкун

Во вторник, 30 ноября, в Дарницком районе Киева преступники взорвали банкомат и похитили оттуда кассеты с деньгами. Правоохранители начали специальную полицейскую операцию, чтобы задержать злоумышленников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

Установлено, что преступников было двое, они скрылись с места преступления. Сейчас полицейские устанавливают лица злоумышленников. Все силы направлены на их задержание.

Следователи возбудили уголовное производство по ч. 5 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража, совершенная в особо крупных размерах или организованной группой). Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Киеве двое мужчин взорвали банкомат "ПриватБанка", и похитили деньги. Злоумышленников, среди которых был работник этого банка, удалось оперативно разыскать и задержать.

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