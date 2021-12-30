У ніч на 30 грудня в селищі Печеніги Харківської області невідомі підірвали банкомат і забрали гроші. Саморобні вибухові пристрої зловмисники помістили в сейфовий відсік банкомату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

"В результаті події ніхто з громадян не постраждав. Сума завданих збитків банківській установі встановлюється", - йдеться в повідомленні відомства. Повідомлення про вибух надійшло в поліцію о 2: 46. В ході огляду місця події фахівці вибухотехнічної служби з'ясували, що саморобні вибухові пристрої зловмисники помістили в сейфовий відсік банкомату, розташований в приміщенні лікарні. Фото: у Харківській області вночі підірвали банкомат у лікарні Слідчі Чугуївського районного управління поліції попередньо кваліфікували подію за ч.2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Фото: у Харківській області вночі підірвали банкомат у лікарні В даний момент вживаються заходи щодо встановлення та затримання причетних до скоєння злочину.