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У Харківській області вночі підірвали банкомат у лікарні

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Харківська область, Четвер 30 грудня 2021 11:38
У Харківській області вночі підірвали банкомат у лікарні Фото: люди біля банкоматів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ольга Белей

У ніч на 30 грудня в селищі Печеніги Харківської області невідомі підірвали банкомат і забрали гроші. Саморобні вибухові пристрої зловмисники помістили в сейфовий відсік банкомату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

"В результаті події ніхто з громадян не постраждав. Сума завданих збитків банківській установі встановлюється", - йдеться в повідомленні відомства.

Повідомлення про вибух надійшло в поліцію о 2: 46. В ході огляду місця події фахівці вибухотехнічної служби з'ясували, що саморобні вибухові пристрої зловмисники помістили в сейфовий відсік банкомату, розташований в приміщенні лікарні.

У Харківській області вночі підірвали банкомат у лікарні

Фото: у Харківській області вночі підірвали банкомат у лікарні

Слідчі Чугуївського районного управління поліції попередньо кваліфікували подію за ч.2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

У Харківській області вночі підірвали банкомат у лікарні

Фото: у Харківській області вночі підірвали банкомат у лікарні

В даний момент вживаються заходи щодо встановлення та затримання причетних до скоєння злочину.

Нагадаємо, у вівторок, 30 листопада, в Дарницькому районі Києва злочинці підірвали банкомат і викрали звідти касети з грошима.

Раньше у Києві двоє чоловіків підірвали банкомат "Приватбанку", і викрали гроші. Зловмисників, серед яких був працівник цього банку, вдалося оперативно розшукати та затримати.

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