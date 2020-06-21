В Харьковской области неизвестные взорвали банкомат

Фото: поврежденный банкомат (hk.npu.gov.ua)

Злоумышленники не смогли достать деньги из банкомата

В Харьковской области сегодня утром неизвестные пытались взорвать банкомат. Завладеть денежными средствами злоумышленникам не удалось.

Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

Около пяти часов утра правоохранители получили информацию о взрыве банкомата в магазине в селе Наталино. Предварительно установлено, что деньги из банкомата не похитили.

Полиция уже открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины, а именно - кража. Преступникам грозит лишение свободы сроком от 3 до 6 лет. Правоохранители разыскивают злоумышленников.

Напомним, в мае взорвали банкомат в Харькове, злоумышленникам удалось похитить из него деньги.

Подобный инцидент произошел в Харькове в апреле, тогда взорвали банкомат на улице Валентиновской.

Кроме того, в Запорожье злоумышленники, подрывая банкомат, уничтожили фасад филиала одного из банков.

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Автор: Дмитрий Левицкий