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У Харківській області невідомі підірвали банкомат

Новини » Надзвичайні події     21.06.2020 - 19:11
У Харківській області невідомі підірвали банкомат
Фото: пошкоджений банкомат (hk.npu.gov.ua)

Зловмисники не змогли дістати гроші з банкомату

У Харківській області сьогодні вранці невідомі намагалися підірвати банкомат. Заволодіти коштами зловмисникам не вдалося.

Про це повідомляє прес-служба місцевої поліції.

Близько п'ятої години ранку правоохоронці отримали інформацію про вибух банкомата у крамниці в селі Наталине. Попередньо встановлено, що гроші з банкомату не викрали.

Поліція вже відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України, а саме - крадіжка. Злочинцям загрожує позбавлення волі терміном від 3 до 6 років. Правоохоронці розшукують зловмисників.

Нагадаємо, у травні банкомат підірвали у Харкові, зловмисникам вдалося викрасти з нього гроші.

Подібний інцидент стався у Харкові у квітні, тоді підірвали банкомат на вулиці Валентинівській.

Крім того, у Запоріжжі зловмисники, підриваючи банкомат, знищили фасад філії одного з банків.

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Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України Харківкрадіжкабанкомат
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