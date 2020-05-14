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В Харькове подорвали банкомат

Новости » Происшествия     14.05.2020 - 11:43
В Харькове подорвали банкомат
Фото: место подрыва банкомата в Харькове (hk.npu.gov.ua)

Возле банкомата были разбросаны кассеты и 200-гривневые купюры

В Харькове утром, 14 мая, неизвестные подорвали банкомат. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области.

Сообщается, что взрыв произошел в банкомате, расположенном в мини-маркете по улице Киргизской около 4:30 утра. Рядом с местом инцидента были разбросаны кассеты и деньги номиналом 200 гривен.

"Следователи указанный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет. Все обстоятельства устанавливаются", - сообщили в полиции.

В результате происшествия никто не пострадал. Сумма нанесенного ущерба устанавливается.

Напомним, в конце апреля в Броварах неизвестные подорвали отделение банка "ТАС". В результате взрыва здание было серьезно повреждено.

Также РБК-Украина писало, что 26 апреля ночью неизвестные совершили подрыв банкомата в Московском районе Харькова. Злоумышленники использовали самодельное взрывное устройство.

Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины ХарьковХарьковподрывбанкомат
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