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В Харькове ночью взорвали банкомат

Новости » Происшествия     26.04.2020 - 11:15
В Харькове ночью взорвали банкомат
Фото: взорван банкомат в Харькове (hk.npu.gov.ua)

Злоумышленники использовали самодельное взрывное устройство

В Московском районе Харькова неизвестные взорвали банкомат. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции в Харьковской области.

Инцидент произошел 26 апреля около 3:17 на улице Валентиновськой, 35/81.

"По адресу выезжала следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления. Неизвестные взорвали банкомат, расположенный на первом этаже дома", - сообщили в полиции.

Отмечается, что взрыв произошел внутри банкомата. Злоумышленники использовали самодельное взрывное устройство. По данным полиции, в результате инцидента никто не пострадал. Сумма похищенных средств устанавливается.

"Информация зарегистрирована в Московском отделе полиции. Следователем решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований. Обстоятельства и лица, причастные к происшествию, устанавливаются", - говорится в сообщении.

Напомним, это не первый случай подрыва банкомата в Харькове. 10 апреля рано утром неизвестные взорвали банкомат на проспекте Победы, 76-Б.

Также сообщалось, что в Николаеве неизвестные проникли в отделение банка, взорвали банкомат и похитили из него более четверти миллиона гривен.

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