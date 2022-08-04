В Харьковской области нацгвардейцы уничтожили российский ЗРК "Тунгуска"

Бойцы Национальной гвардии уничтожили вражеский зенитно-ракетный комплекс "Тунгуска". Это произошло в Харьковской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника оперативного управления Нацгвардии Алексея Надточного во время брифинга.
По его словам, воздушная разведка Нацгвардии установила локацию российского ЗРК и при поддержке артиллеристов ВСУ уничтожила "Тунгуску". Его использовали для противовоздушной обороны.
Также Надточный отметил, что минометчики-нацгвардейцы уничтожили место дислокации оккупантов и две боевые единицы техники в Запорожской области.
Отметим, что советский зенитно-ракетный комплекс "Тунгуска" предназначен для защиты от ударов авиации, в частности боевых вертолетов. ЗРК используют во всех видах боя, в том числе для уничтожения легкобронированной техники и надводных целей.
Напомним, что украинские защитники освободили два села в Донецкой области. Речь идет о Мазановке и Дмитровке в районе Славянска.
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