У Харківській області нацгвардійці знищили російський ЗРК "Тунгуска"

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на начальника оперативного управління Нацгвардії Олексія Надточного під час брифінгу .

За його словами, повітряна розвідка Нацгвардії встановила локацію російського ЗРК та за підтримки артилеристів ЗСУ знищила "Тунгуску". Його використовували для протиповітряної оборони.

Також Надточний зазначив, що мінометники-нацгвардійці знищили місце дислокації окупантів та дві бойові одиниці техніки у Запорізькій області.

Зазначимо, що радянський зенітно-ракетний комплекс "Тунгуска" призначений для захисту від ударів авіації, зокрема бойових вертольотів. ЗРК використовують у всіх видах бою, у тому числі для знищення легкоброньованої техніки і надводних цілей.