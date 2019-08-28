В Харьковской области напали на журналистов в прямом эфире, есть пострадавшие

В Харьковской области в смт Золочев во время съемки сюжета о возможном хищении леса на журналистов канала "112 Украина" совершили нападение. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Харьковской области.

Сообщается, что нападение произошло 28 августа около 12:55 вблизи лесоперерабатывающего предприятия в поселке Золочев.

"Конфликт между охранниками лесоперерабатывающего предприятия и журналистами возник во время съемок видеосюжета. Путем применения силы, охранники препятствовали движению транспорта, пытались завладеть съемочной техникой и нанесли телесные повреждения журналисту, тяжесть которых будет установлена ​​по результатам медосмотра", - говорится в сообщении.

В результате полиция задержала 30 предполагаемых участников конфликта. По данному факту возбуждены уголовные производства по ст. 171 (препятствование законной деятельности журналистов), ст. 293 (групповые нарушения общественного порядка), ст. 345 (угроза или насилие журналисту) и ст. 347 (умышленное уничтожено или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что на окружной избирательной комиссии №50 округе в Донецкой области совершили нападение на съемочную группу одного из телеканалов. В результате конфликта оператор получил сотрясение мозга, а также была разбита профессиональная техника журналистов.

Также сообщалось, что заседание по делу Андрея Богдана против журналистов программы "Схемы" пройдет 19 сентября. Глава Офиса президента Украины хочет опровергнуть недостоверную информацию и защитить свою честь, достоинство и деловую репутацию.