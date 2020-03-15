В Харьковской области начались довыборы в Раду в 179 округе

Сегодня, 15 марта, в Харьковской области начались довыборы народного депутата в 179 одномандатном избирательном округе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гражданскую сеть "ОПОРА" в Facebook.

По данным наблюдателей организации, все 189 участковых избирательных комиссий открылись вовремя.

"А пока идет голосование, напоминаем, что до избирательного бюллетеня включено 37 кандидатов. Из них 27 человек являются выдвиженцами политических партий, 10 - самовыдвиженцы", - добавили в организации.

Напомним, промежуточные выборы народного депутата Украины в округе № 179 в Харьковской области проходят в связи с прекращением полномочий народного депутата от "Слуги народа" Алексея Фурмана.

Как ранее писало РБК-Украина, Центризбирком зарегистрировал 40 кандидатов в народные депутаты в 179 округе. Позже три кандидата снялись с выборов. Таким образом претендуют на депутатское кресло 37 кандидатов.

Также сообщалось, что 6 марта ЦИК зарегистрировал 6 международных наблюдателей на довыборах в Верховную раду в 179 округе. Центризбирком зарегистрировал наблюдателями представителей международной организации Elections & Democracy.