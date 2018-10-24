В Харьковской области котельни могут остаться без газа

Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

Единственным оптовым поставщиком газа для населения и поставщиком для теплосетей является "Нафтогаз"

НАК "Нафтогаз Украины" пролоббировал и получил право с 1 декабря 2018 года инициировать и давать поручения Операторам ГРМ (облгазам) отключать теплосети зимой по причине задолженности за потребленный газ. Такое право предоставлено "Нафтогазу" условиями Кодекса газотранспортных систем. Кроме того, согласно разъяснений регулятора - НКРЭКУ, уклонение ПАО "Харьковгаз" от отключений теплосетей по поручению "Нафтогаза" может иметь признаки злоупотреблений монопольным положением. Об этом сообщает пресс-служба "Харьковгаза".

ПАО "Харьковгаз" транспортирует природный газ 32 тепловым компаниям области. Решение "Нафтогаза" или его дочерних предприятий прекратить газоснабжение отопительных котелен оставит мерзнуть в домах тысячи семей. Чтобы избежать техногенной катастрофы в области и дать время для урегулирования проблем, ПАО "Харьковгаз" будет немедленно информировать местные органы власти, предприятия ТКЭ, регулятора, общественность о получении подобных поручений "Нафтогаза" на протяжении зимы.

"НКРЭКУ отклонила требование операторов ГРМ не отключать теплосети по поручению "Нафтогаза" и обязала заключить договора на выполнение работ по прекращению газоснабжения. Таким образом, если в течение 3-х дней после поручения "Нафтогаза" на отключение, тепловые сети не урегулируют отношения с государственным монополистом, ПАО "Харьковгаз" будет вынуждено начать мероприятия по прекращению газоснабжения на объекты", - отметила коммерческий директор ПАО "Харьковгаз" Ирина Листова.

ПАО "Харьковгаз" не продает природный газ и не получает деньги за него. Единственным оптовым поставщиком газа для населения и поставщиком для теплосетей является "Нафтогаз". ПАО "Харьковгаз" доставляет топливо потребителю и получает тариф на доставку газа и обслуживание сетей в размере 72 копейки за кубометр. Как Оператор ГРМ, ПАО "Харьковгаз" обязан прекращать газоснабжение потребителю при письменном обращении его поставщика.

"К сожалению, на законодательном уровне не были созданы условия для запрета "Нафтогазу" отключать котельные в холода. Наоборот, "Нафтогаз" получил право оставлять людей зимой без тепла. И ПАО "Харьковгаз" в этой ситуации используют только как инструмент для выполнения решений государственного монополиста", - сообщила Листова.