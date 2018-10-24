У Харківській області котельні можуть залишитися без газу

Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

Єдиним оптовим постачальником газу для населення і постачальником для тепломереж є "Нафтогаз"

НАК "Нафтогаз України" пролобіював і отримав право з 1 грудня 2018 року ініціювати і давати доручення Операторам ГРМ (облгазам) відключати тепломережі взимку через заборгованість за спожитий газ. Таке право надано "Нафтогазу" умовами Кодексу газотранспортних систем. Крім того, відповідно до роз'яснень регулятора - НКРЕКП, ухилення ПАТ "Харківгаз" від відключень тепломереж за дорученням "Нафтогазу" може мати ознаки зловживань монопольним становищем. Про це повідомляє прес-служба "Харківгазу".

ПАТ "Харківгаз" транспортує природний газ 32 тепловим компаніям області. Рішення "Нафтогазу" або його дочірніх підприємств припинити газопостачання опалювальних котелень залишить мерзнути в будинках тисячі сімей. Щоб уникнути техногенної катастрофи в області і дати час для врегулювання проблем, ПАТ "Харківгаз" буде негайно інформувати місцеві органи влади, підприємства ТКЕ, регулятора, громадськість про отримання таких доручень "Нафтогазу" протягом зими.

"НКРЕКП відхилила вимогу операторів ГРМ не відключати тепломережі за дорученням "Нафтогазу" і зобов'язала укласти договори на виконання робіт з припинення газопостачання. Таким чином, якщо протягом 3-х днів після доручення "Нафтогазу" на відключення, теплові мережі не врегулюють відносини з державним монополістом, ПАТ "Харківгаз" буде змушене розпочати заходи з припинення газопостачання на об'єкти", - зазначила комерційний директор ПАТ "Харківгаз" Ірина Лістова.

ПАТ "Харківгаз" не продає природний газ і не отримує за нього гроші. Єдиним оптовим постачальником газу для населення і постачальником для тепломереж є "Нафтогаз". ПАТ "Харківгаз" доставляє паливо споживачу і отримує тариф на доставку газу та обслуговування мереж в розмірі 72 копійки за кубометр. Як Оператор ГРМ, ПАТ "Харківгаз" зобов'язаний припиняти газопостачання споживачу при письмовому зверненні його постачальника.

"На жаль, на законодавчому рівні не були створені умови для заборони "Нафтогазу" відключати котельні в холоди. Навпаки, "Нафтогаз" отримав право залишати людей взимку без тепла. І ПАТ "Харківгаз" у цій ситуації використовують тільки як інструмент для виконання рішень державного монополіста", - повідомила Лістова.