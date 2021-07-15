UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Харьковской области испортились почти 10 тысяч доз COVID-вакцин

Автор: Даша Харченко

В Харьковской области при получении вакцин Comirnaty/Pfizer на складе было зарегистрировано нарушение холодовой цепи транспортировки вакцины в двух контейнерах. Испортилось 9360 доз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Департамент здравоохранения Харьковской ОГА.

Отмечается, что 30 июня 2021 года ГП "Укрмедпостач" поставили в КП "Харьковский областной аптечный склад" 21 тысяч 600 доз вакцины Comirnaty/Pfizer.

При получении вакцин на складе было зарегистрировано нарушение холодовой цепи транспортировки вакцины в двух контейнерах (9360 доз).

"1 июля 2021 года были направлены соответствующие письма в ГП Укрмедпостач и в Министерство здравоохранения Украины. Вакцины с выявлением нарушения холодовой цепи транспортировки были перемещены в зону карантина и впоследствии возвращены в ГП Укрмедпостач. Вакцины с зафиксированным нарушением транспортировки не были поставлены на учет в Харьковской области", - говорится в сообщении.

Как писало РБК-Украина, вакцинация в Украине от коронавируса наращивает темпы. На сегодня украинцы уже получили 3,4 млн доз вакцины разных производителей.

Читайте РБК-Украина в Google News
КоронавирусВакцинацияВакцина от коронавируса