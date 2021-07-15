В Харьковской области испортились почти 10 тысяч доз COVID-вакцин

В Харьковской области при получении вакцин Comirnaty/Pfizer на складе было зарегистрировано нарушение холодовой цепи транспортировки вакцины в двух контейнерах. Испортилось 9360 доз.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Департамент здравоохранения Харьковской ОГА.
Отмечается, что 30 июня 2021 года ГП "Укрмедпостач" поставили в КП "Харьковский областной аптечный склад" 21 тысяч 600 доз вакцины Comirnaty/Pfizer.
При получении вакцин на складе было зарегистрировано нарушение холодовой цепи транспортировки вакцины в двух контейнерах (9360 доз).
"1 июля 2021 года были направлены соответствующие письма в ГП Укрмедпостач и в Министерство здравоохранения Украины. Вакцины с выявлением нарушения холодовой цепи транспортировки были перемещены в зону карантина и впоследствии возвращены в ГП Укрмедпостач. Вакцины с зафиксированным нарушением транспортировки не были поставлены на учет в Харьковской области", - говорится в сообщении.
Как писало РБК-Украина, вакцинация в Украине от коронавируса наращивает темпы. На сегодня украинцы уже получили 3,4 млн доз вакцины разных производителей.