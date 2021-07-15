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В Харківській області зіпсувались майже 10 тисяч доз COVID-вакцин

Автор: Даша Харченко

В Харківській області при отриманні вакцин Comirnaty/Pfizer на складі було зареєстровано порушення холодового ланцюга транспортування вакцини у двох контейнерах. Зіпсувалось 9360 доз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Департамент охорони здоров'я Харківської ОДА.

Зазначається, що 30 червня 2021 року ДП "Укрмедпостач" поставили до КП "Харківський обласний аптечний склад" 21 тисяч 600 доз вакцини Comirnaty/Pfizer.

При отриманні вакцин на складі було зареєстровано порушення холодового ланцюга транспортування вакцини у двох контейнерах (9360 доз).

" 1 липня 2021 року були направлені відповідні листи до ДП Укрмедпостач та до Міністерства охорони здоров’я України. Вакцини з виявленням порушення холодового ланцюга транспортування були переміщені до зони карантину та згодом повернені до ДП Укрмедпостач. Вакцини з зафіксованим порушенням транспортування не були поставлені на облік до Харківської області", - йдеться в повідомленні.

Як писало РБК-Україна, вакцинація в Україні від коронавірусу нарощує темпи. На сьогодні українці вже отримали 3,4 млн доз вакцини різних виробників.

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