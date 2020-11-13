В Харьковской области идет строительство сразу нескольких объектов

В рамках национальной программы "Большая стройка" в Харьковской области сейчас ведется ремонт дорог, школ и объектов спортивной инфраструктуры.

Об этом сообщил Юрий Голик на своей странице в Facebook, опубликовав фото ремонтных работ.

По его словам, в области уже проведен ремонт трассы Н-26 Чугуев - Меловое в районе с. Грушевка, и активными темпами ведется ремонт трассы М-03 Киев - Харьков - Должанский.

Кроме того, в пгт. Новопокровка активно ведется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, а в селе Наталино - реконструкция учебно-воспитательного комплекса.

Напомним, как сообщалось, в 2020 году Украина привлекает на дорожные работы рекордные 100 млрд грн. Для выполнения программы в дорожной отрасли должны работать 38 тыс. дорожных специалистов, около 120 тыс. рабочих мест должны быть созданы в смежных отраслях.

"Большая стройка", инициированная президентом Владимиром Зеленским предполагает уже в этом году строительство и ремонт 100 школ, 100 садиков, 100 стадионов, а также 4 000 километров дорог национального значения и 2500 км - местного.