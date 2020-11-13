У Харківській області йде будівництво відразу декількох об'єктів

В рамках національної програми "Велике будівництво" в Харківській області зараз ведеться ремонт доріг, шкіл та об'єктів спортивної інфраструктури.

Про це повідомив Юрій Голик на своїй сторінці в Facebook, опублікувавши фото ремонтних робіт.

За його словами, в області вже проведений ремонт траси Н-26 Чугуїв - Мілове в районі з. Грушівка, і активними темпами ведеться ремонт траси М-03 Київ - Харків - Должанський.

Крім того, в смт Новопокровка активно ведеться будівництво фізкультурно-оздоровчого комплексу, а в селі Наталіно - реконструкція навчально-виховного комплексу.

Нагадаємо, як повідомлялось у 2020 році Україна залучає на дорожні роботи рекордні 100 млрд грн. Для виконання програми в дорожній галузі повинні працювати 38 тис. дорожніх фахівців, близько 120 тис. робочих місць повинні бути створені в суміжних галузях.

"Велике будівництво", ініційоване президентом Володимиром Зеленським передбачає вже в цьому році будівництво та ремонт 100 шкіл, 100 садків, 100 стадіонів, а також 4 000 кілометрів доріг національного значення і 2500 км - місцевого.