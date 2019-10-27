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У Харківській області вантажівка зіткнулася з легковиком, є жертва

Новини » Надзвичайні події    27.10.2019 - 17:39
У Харківській області вантажівка зіткнулася з легковиком, є жертва
Фото з місця аварії (kh.dsns.gov.ua)

Аварія сталася на трасі Київ-Сімферополь

У Нововодолазькому районі Харківської області сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП), в результаті якої загинула пасажирка лешковушки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Аварія сталася вранці, 27 жовтня, на трасі Харків-Сімферополь, де зіткнулися вантажівка ЗІЛ і ВАЗ 21099. В результаті ДТП вантажівка перекинулася, а передня частина ВАЗ перетворилася на купу металобрухту. Від отриманих травм пасажирка легковика 1958 року народження померла на місці. Щоб дістати тіло з-під уламків, рятувальникам довелося застосувати спецзасоби. Водій ВАЗа отримав травми і був доставлений в лікарню. Причини зіткнення будуть встановлювати співробітники поліції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в ніч на 27 жовтня, в Києві на Харківському шосе сталася аварія, в результаті якої постраждали четверо осіб. Зіткнулися два таксі, в яких знаходилися пасажири.

Також РБК-Україна повідомляло, що у Хмельницькій області внаслідок зіткнення легкового автомобіля з вантажівкою загинули 3 людини, серед жертв була дитина.

У Києві зіткнулися два таксі, є постраждалі У Хмельницькій області в ДТП загинула родина
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